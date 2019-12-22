Gülistan’da Yelda gecesinden kareler

Günbed-i Kavus, İRNA- İran’ın Gülistan ilinin Azadşehr ilçesine bağlı Miyankuh ve Muhammediyan köylerinde 21 Aralık gecesi, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Çille (Yelda) Gecesi olarak kutlandı. Çille Gecesi, İran'ın en eski kutlamalarından biridir. İran coğrafyasında yaklaşık 2 bin yıldır 21 Aralık’ı 22 Aralık’a bağlayan gece, Yelda veya Çille Gecesi adıyla kutlanmaktadır. Bu gece yılın en uzun gecesi olarak günlerin kısalmasının son bulduğunun habercisidir. Yelda Gecede ailenin en büyüğünün evinde toplanılır, başta karpuz ve nar olmak üzere hemen her tür yiyecek hazırlanır, sabah güneşin doğuşuna şahit olana kadar bu ritüel devam eder.