Yabancı yatırımcılar Fars'ı ziyaret etmeye hazır olduklarını açıkladı

Fars ilinde Avrupalı ​​bir yatırımcı ve bir dizi yetkilinin katıldığı Kazerun şehrinin kalkınma planlarını gözden geçirmek için yaptığı toplantıda konuşan Fuladfer, 2020 yılında Fars ilinde 466 milyon dolardan fazla yabancı yatırımın geldiğini söyledi.

Ülkede yabancı yatırım çekmede ilk sırada Fars ilinin yer aldığını söyleyen Fuladfer, ildeki en büyük güneş enerjisi santrali ve birkaç büyük sanayi ve tarım projesinin işletilmesinin yabancı yatırımla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fars vali yardımcısı ve Kazerun şehri özel valisi Dariyuş Dehgan da bu toplantıda yaptığı açıklamada, Fars-Buşehr demiryolu hattı projesi, Fars gaz hattı-Huzistan petrol sahası demiryolu hattı projesi, Buşehr-Fars otoyolu ve araba lastiği üretim tesisi inşaatının hazır projeler arasında olduğunu ifade etti.

Fars İli Yönetim ve Planlama Teşkilatı Müdür Yardımcısı Muhsin Rabbanizade de toplantıda yaptığı açıklamada, hükümetin tüm inşaat projelerini kamu ve özel ortaklıklar şeklinde devretmeye hazır olduğunu belirterek, 520 kilometre uzunluğundaki Fars-Huzistan demiryolu hattı projesinin yerli ve yabancı yatırımcılara devredilebilecek projelerden olduğunu ifade etti.

Bu proje için gerekli kredinin 12 bin milyar Tümen olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Rabbanizade, bunun %50'sinin Petrol Bakanlığı tarafından verileceğini belirtti.

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