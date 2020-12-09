Galibaf, İran-Azerbaycan arasında sınır işbirliği ve demiryolu hatlarının gelişmesini istedi

Tahran’ı ziyaret eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovv ile görüşen Galibaf, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının kalıcı barış ve istikrar için önemli adım olduğunu belirtti.

İran üst düzey yetkilileri ve halkının Azerbaycan’daki çatışmalardan kaygılı oluklarını ve bunda dolayı Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediklerini ifade eden Galibaf, iki ülke arasında derin kültürel ve dini bağlar olduğunu ve ilişkilerin gelişmesi için tüm kapasitelerden yararlanılması gerektiğini söyledi.

Azerbaycan topraklarında terörist unsurların varlığından dolayı kaygılarını bildiren ve bunun bir an evvel çözülmesini isteyen Galibaf, teröristleri varlığı ve siyonistlerin tahriklerinin bölgenin barış ve istikrarı için tehdit olarak nitelendirdi.

İran’ın savaştan zarar gören bölgelerin imarı için iyi tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Galibaf, İran’ın Karabağ’ın imarı için yardıma hazır olduğunu söyledi.

Bayramov da İran’ın Karabağ savaşı dönemindeki tutumuna teşekkür ederek, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan toprakları imar etmek istediğini ve burada komşular ve dostları öncelikte olduklarını söyledi.

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