Ruhani: Khaaf- Herat Demiryolu İran-Afganistan bağlarını güçlendirecektir

Video konferans yöntemiyle Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile birlikte demiryolunun açılışını yapan Ruhani, bugünün tarihi bir gün olarak hatıralarda kalacağını söyledi.

Ruhani, Afgan halkına hitaben, ‘’ Bugün selam, rahmet ve iki büyük millet olan İran ve Afganistan için açılım günüdür. İran ve Afganistan aynı köken, ayni kültür ve aynı bölgede tarih boyunca kardeşlik ve iyi komşuluklarını korumuşlardır. ‘’ dedi.

İki ülke bağlarının bugüne kadar kalpler ve fikirlerde olduğunu ifade eden Ruhani, bunun bundan sonra demiryolu ile de sağlanacağını söyledi.

Eşref Gani de bu demiryolu hattının bölgeyi bir birine bağlamak ve gelecekte ekonomik refaha ulaşmak için yorulmadan çabasının sonucu olduğunu belirterek, bu önemli projenin açılışının iki ülke ekonomik ilişkilerinde sıçrama sağlayacağını söyledi.

Khaaf kaymakamı Hüseyin Sencerani bugün IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu demiryolu hattının kapasitesinin yıllık 12 milyon ton olduğunu ve hattın açılışı ile ithalat, ihracatın artacağı ve iki ülke ticaret hacminin artacağını söyledi.

Sencerani bu hattın açılışı ile birlikte taşımacılığın yanında yılda bir milyon yolcu taşıma imkanının da yaratıldığını belirtti.

Sencerani, bu demiryolu ile birlikte Afganistan’ın açık denizlere ulaşmasının sağlandığını söyledi.

150 bin nüfusa sahip Khaaf kenti Afganistan ile 123 km sınıra sahiptir.

Bu demiryolu hattının uzunluğu 225 km’dir ve bu hattın kullanımı ile birlikte Çin’den demiryolu ile İran’a ulaşma imkanı sağlanacaktır.

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2012