Uzakdoğu Asya ile Avrupa bağlantı limanı: Maku Lojistik Köyü

Lojistik, ticari ve endüstriyel planlamaya çok benzer çünkü ticari altyapının büyük bir kısmı lojistik altyapıdır. Bu konu, ticari planlama ile birleştirilirse, basitçe ülkenin ticari altyapısının genişlemesi ve optimum kullanımının üretkenliğe yol açacağı söylenebilir.

Maku bölgesi içinde ülkenin en büyük kara sınırının bulunması, bu serbest bölgenin temel avantajlarından biri olduğu için bu bölgeyi bir lojistik merkez haline getirebilir ve ihracat, ithalat ve transiti günden güne artırabilir.

Maku Serbest Bölgesi, Asya ile Avrupa arasında ana güzergahtır

İRNA'ya konuşan Maku Serbest Bölge Kurumu Lojistik ve Taşımacılık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, 'Tebriz-Kars demiryolunun inşası ile İran üzerinden geçen demiryolu hattı, Doğu Asya ile Güney ve Orta Avrupa arasında en hızlı yük taşıma seçeneği olacak. Çin'den Avrupa'ya demiryolu taşımacılığı süresi, deniz taşımacılığının yaklaşık üçte biri kadardır ve yüksek katma değerli mallar için karlı ve ekonomiktir' dedi

Maku Serbest Bölgesi sınırları ve altyapısı üzerinden 26 milyar doların üzerinde dış transit

Maku Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü de İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'ülkemizin ilçedeki serbest bölge sınırları ve altyapısı üzerinden mal ve doğalgaz ihracatının değeri yıllık 6 milyar doların üzerindedir. Geçen yıl, diğer ülkelerden yapılan uluslararası ticarette yaklaşık 26 milyar dolarlık mal, bölge üzerinden aktarıldı' ifadesini kullandı.

Maku Serbest Bölge altyapısının bölgenin lojistik kapasitelerini kullanacak şekilde geliştirilmesi

Yol ve Şehircilik Bakanı da geçen ay Maku Serbest Bölgesi'ne yaptığı ziyarette bu bölgenin önemli lojistik ve transit kapasitelerine işaret ederek, 'Maku Serbest Bölgesi, Batı Azerbaycan'ın kuzey bölgesinin refahı için büyük bir fırsattır ve bu bölgenin altyapısının geliştirilmesi günümüzde temel bir gerekliliktir' demişti.

Maku, Türkiye ve Azerbaycan'na komşu olan ve bu ülkelerle sırasıyla 130 ve 140 km sınırı olan Batı Azerbaycan'ın kuzey ilçelerinden biridir.

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