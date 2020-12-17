Ruhani: Ambargoları kırmak için tüm çabamızı harcayacağız

İçişleri Bakanlığına ait bazı projelerin açılışında konuşan Ruhani, İran’ın birkaç yıldan beri ekonomik savaşla boğuştuğunu belirterek, korona önemi, ambargolar ve ekonomik savaşa rağmen halkın ve yetkililerin çabası ile yeni projelerin hayata geçirilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Ruhani, ‘’ Milli güç düşmanı halkın hukuku karşısında boyun eğmeye mecbur bırakmaktadır. Şüphesiz İran halkının kahramanca direnişi gelecek ABD yönetiminin İran halkının önünde boyun eğmesini sağlayacaktır. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Bu direnişler onları taahhütlerine dönmeye mecbur bırakır, bizde ambargoların etkisiz kılınması yönünde çaba harcamalıyız. ‘’ dedi.

Ruhani, hükümetin 7 ay sonra biteceğini ve o zamana kadar 180 büyük projenin açılışının yapılacağını söyledi.

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2012