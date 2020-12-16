Düşmana güvenmeyin ve milli birliği koruyun

General Şehit Süleymani ve ailesini anma töreninde konuşan Ayetullah Hamanei, Şehit Süleymani'yi İran milleti ile İslam ümmetinin kahramanı olarak beirterek, 'General Süleymani katilleri hesap vermeli ve bu intikam, intikam mümkün olduğu her vakit, kesindir' diye konuştu.

Şehit Süleymani'nin hem hayatı boyunca hem de şehitliği ile emperyalizmi mağlup ettiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, 'ABD Başkanı 'bölgede 7 trilyon dolar harcadık ancak hiçbir şey elde edemedik' dedi ve sonunda da gecenin karanlığında birkaç saatliğine askeri üsse gidebildi. Bütün dünya, ABD'nin Suriye'de ve özellikle Irak'ta hedeflerine ulaşamadığını kabul ediyor. Bu büyük eserin kahramanı, hayatı boyunca çalışan General Süleymani'dir' ifadesini kullandı.

'Halkın sorunlarını ve ülkenin geleceğini iyileştirmek için şunun ya da bunun vaatlerine güvenmeyin, çünkü bunlar iyi vaatler değil, kötülerin vaatleridir ve düşmanlıkları unutmamalısınız' diyen Ayetullah Hamanei, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Trump Amerikası ve Obama Amerikası'nın size ne yaptığını gördünüz. Düşmanlıklar sadece Trump'ın ve görevi bitince sona erecek olan Amerikası için değil, Obama'nın Amerikası da size ve İran milletine kötü şeyler yaptı. Üç Avrupa ülkesi de aşırı derecede kötü niyet, açgözlülük ve ikiyüzlülük gösterdi.

Yaptırımlar doğru, akıllıca, İran-İslami ve onurlu bir şekilde etkisiz hale getirilirmelidir, ancak asıl mesele, sizin kendi inisiyatifiniz ile yaptırımları etkisiz hale getirmek olmasıdır'.

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