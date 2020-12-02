Baskı ve yaptırımlara rağmen ülkenin tüm alanlardaki gelişimi devam edecek

Haftalık Bakanlar Kurulu toplantıında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bize göre bu savaşın ve azami bask politikasının yenilgiye uğraması sonucu gelecek yıl, koşullar farklı olacak. Bu sadece Trump'ın İran ve dünya üzerindeki yanlış yönlendirilmiş politikalarının başarısız olduğu için değil, ABD'de iktidara gelen herhangi bir hükümetin ekonomik savaş ile azami baskı politikasının hezimetle sonuçlandığı için İran halkına teslim olmaya zorlandığı için de olacaktır' diye konuştu.

Geçtiğimiz 3 yıllık dönemde İran halkına karşı ekonomik savaşın başladığına değinen Ruhani, 'Hepimiz biliyoruz ki Trump iktidara gelmeden önce, Siyonistler, bölgedeki gericiler ve Amerikalı aşırılık yanlıları gibi bazı gruplar, Nükleer Anlaşma'ya karşıydı ve bu anlaşmanın sonuç vermemesi için çalışıyolardı, ancak ABD'nin önceki yönetimi biraz da olsa siyaset, yöntim ve dünyadan anlıyordu. Ancak Trump ne siyasete aşinaydı ne de dünyayı tanıyordu. Bu yüzden Suudi parası, Siyonist baskı ve aşırılık yanlısı gruplar onu kolayca herhangi bir yöne çevirebilirlerdi ve çevirdiler. Maalesef bölge ve dünyanın istikrarı için yararlı olan ve ilişki için zemin hazırlayabilen bu anlaşmayı bozdular' diye belirtti.

Ruhani, 'Bugün nükleer gücümüz her zamankinden daha güçlü ve Ar-Ge tesislerimiz her zamankinden daha iyi. Nükleer program dahil tüm alanlarda önceki yılların istatistiklerini şu anın verileri ile karşılaştırırsak, bugün sahip olduğumuz durumun 8 yıl öncesine göre çok daha yüksek olduğunu görebiliriz. Gücümüz IR1 veya IR2'den IR8 ve IR9'a ulaştı. IR2M'yi zincirleyebiliyor ve IR6'da zincirleme zenginleştirme yapabiliyoruz' diye ekledi.

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