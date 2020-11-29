Trump'ın gerçekleştiremediği hayali: İran petrol ihracatının sıfıra inmesi

Son günlerde Beyaz Saray yetkilileri, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme politikasının gerçekleşmesi veya başarısızlığından bahsetmek yerine, bu konuda İran'a verilen zarar miktarına dikkat çekmeye çalışmaktadır. Son zamanlarda ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ülkenin İran'a karşı maksimum baskı kampanyası başlatarak İran'a petrol gelirleri hususunda 70 milyar dolar zarar verdiklerini iddia etti.



Trump'ın bu sloganı yerine getirememesi, Dışişleri Bakanlığı'ndaki İran Eylem Grubu Başkanı Brian Hook da dahil olmak üzere birçok önemli şahsiyetin görevden alınmasına yol açtı. O, yaptırım çemberini daraltmak ve İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek için atanan bir kişiydi.



Başka bir açıdan bakıldığında, İran petrolüne uygulanan ambargo Tahran için farklı fırsatlar sunmuş ve Tahran'ı petrole güvenmekten ve tek bir ürüne bağımlı olmaktan kurtarmış olsa da, bu durum Trump yönetiminin insanlık dışı bir davranışına işaret ediyordu. Bu davranış, İslam Cumhuriyeti Devleti yetkilileri tarafından "ekonomik terörizm" olarak adlandırıldı.



Bu yılın Eylül ayında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikalıların ülkeye 2018 ile 2020 arası sahte, yasa dışı, yanlış yönlendirilmiş ve insanlık dışı yaptırımların yanı sıra terör operasyonlarla en az 150 milyar dolar zarar verdiğini belirterek, 'İran'a ilaç, tedavi ve gıda transferini bile engellediler. Beyaz Saray'da bu kadar vahşi insan daha önce hiç görmedik' demişti.



Özetle, Trump'ın ABD'si yaptırımlar bayrağı altında İran'a karşı ekonomik suikastlar düzenliyor. ABD Başkanı görünüşte insani ve ilaç ürünlerinin İran'a ihracatı için bir istisna tanısa da, bankacılık ağına uygulanan yaptırımlar nedeniyle İran bu alanlarda da resmi olarak yaptırım altındadır.

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