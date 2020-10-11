Trump'ın uyguladığı ambargolar, İran halkını birleştirir

İRNA muhabirine konuşan Harrazi, ABD Hazine Bakanlığı'nın 18 İran bankasını yaptırım listesine aldığına değinerek, 'ABD yeni yaptırımlar uygulayarak İran'a diz çöktürmeyi hedefliyor. Onlar bu çerçevede İran'a karşı maksimum baskı politikasını uygulamaktadır. Nükleer Anlaşma'dan çekilerek General Süleymani'ye suikast düzenledi. Ancak bütün bu komplo ve baskılara karşın İran onlara diz çökmemiştir. İran'a gelen her bir yabancı, burada hayatın akışında gittiğini ve enflasyona rağmen piyasada ürünlerin olduğunu görebilir' diye konuştu.

ABD'nin amacının İran halkına yönelik ekonomik baskı uygulamaktan öte olduğunun altını çizen Harrazi, 'Beyaz Saray'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilerek ambargoları devreye sokması, maksimum baskı politikasını yürütmesi ve çeşitli komplolar düzenlemesinden amacı, İran devletini çöküşe sürüklemekti. Ancak halkın direnişi ile bu şom hedeflerine ulaşamadılar. Ayrıca ABD'de Başkanlık Seçimleri'ne kısa bir süre kaldığı için Trymp, iç siyasete dönük adımlar atmaktadır' değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın İran'a karşı hakaret dolu sözler söylemesinin kökünde onun yaptırımların başarısız olmasından duyduğu öfke yattığına dikkati çeken Harrazi, Trump'ın açıklamalarının İran halkının birleşmesine olumlu etkilediğini ve halkın her kesiminden ona karşı durduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarının onun vahşiliğinin ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdiğine değinen Harrazi, 'Bu tür saygısızlıklar, ABD yönetiminin amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamadığı gibi, İran halkını direniş olunda daha da birleştirir ve onların ABD'nin zorbalıkları karşısından daha sağlam durmasına neden olur' diye ekledi.

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