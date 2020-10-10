İran'dan ABD Başkanı Trump'ın anti İran açıklamalarına tepki

Twitter hesabından mesaj paylaşan Hatipzade, 'İran halkı, yenilmiş ve kural tanımaz ABD rejiminin zorba laflarından korkmayacak' ifadesini kullandı.

Hatipzade, 'Halkımız kendi haysiyetini korumak için hiçbir şeyi ardına koymaz. ABD'nin akıl tanımaz yaptırımlar ve IŞİD'ın bir numaralı düşmanı General Süleymani suikastı gibi cinayetlerine yanıt vermeyi seçecek taraf biziz' diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam bir radyo röportajında, İran'a karşı edepsizce laflar kullanarak, İran'ı bir kez daha tehdit etmekle birlikte, kendi karakter ve konuşma tarzını bir kez daha dünyaya gösterdi.

Radyo röportajında İran konusundan bahsedilince Trump bir kez daha anlamsız laflar kullanarak, maksimum baskı politikasının başarısızlığından dolayı duyduğu öfkeyi gizleyemedi.

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