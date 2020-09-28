Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, İran ile ABD arasında görüşme olup olmadığı konusundaki soruya, 'Ne görüşmemiz olmuş, ne de olacaktır. Trump koşullarımızı kabul ederse, belki Nükleer Anlaşma odasının bir köşesinde kendine bir yer bulabilir' yanıtını vrdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin tek çözüm yolunun derhal ateşkes, çatışmaları durdurma ve ikili görüşmelere başlamaktan geçtiğini kaydeden Hatipzade, 'Askeri çözüm yolu, bu sorunun kalıcı çözüm yolu değildir. İran bu doğrultuda tüm kapasitelerini kullanacak. Her iki ülke ile çok dostane ilişkilere sahibiz ve her iki tarafı çatışmalara derhal son vermeye çağırıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki barış görüşmelerine de işaret eden Hatipzade, 'Biz Afganistan'da sükunet ve istikrar ile bu ülkenin kalkınmasından yanayız. Özgür, gelişmiş ve bağımsız bir ülke olarak komşuları ile birlikte olan bir Afganistan istiyoruz ve İran olarak bu alanda bütün kapasitelerimizi devreye sokarak bu yolda bağımsız şekilde ilerlemekteyiz' diye ekledi.

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