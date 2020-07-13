Musevi: İran’ın Karabağ ile ilgili tutumu değişmemiştir

Musevi yaptığı açıklamada bu konuyu belirterek, Azerbayca- Ermenistan arasındaki Karabağ ile ilgili İran’ın tutumunun değişmediğini söyledi.

Musevi ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünü saygı duyulması gerektiği ve ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, ‘’ Bize göre, iki komşu ülke ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmeliler ve İran’da her zaman bu ihtilafların çözümünde yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirmiştir. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012