13 Tem 2020 22:17
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News Code: 83854603
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Musevi: İran’ın Karabağ ile ilgili tutumu değişmemiştir

Musevi: İran’ın Karabağ ile ilgili tutumu değişmemiştir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın Karabağ bölgesi ile ilgili tutumunun değişmediğini söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada bu konuyu belirterek, Azerbayca- Ermenistan arasındaki Karabağ ile ilgili İran’ın tutumunun değişmediğini söyledi.

Musevi ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünü saygı duyulması gerektiği ve ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, ‘’ Bize göre, iki komşu ülke ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmeliler ve İran’da her zaman bu ihtilafların çözümünde yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirmiştir. ‘’ dedi.

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