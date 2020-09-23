Hatibzade: Trump bir kez daha BM ve ABD’yi karıştırdı

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın BM Genel Kurulundaki konuşmasının daha çok bir seçim konuşması mahiyetinde olduğunu söyledi.

Hatibzade, ‘’ Trump’ın BM Genel Kurulundaki konuşması ABD’nin hezimete uğramış politikalarını övmek ve diğerlerini kendi yarattığı krizlerden dolayı itham etmekten ibaret olduğunu, bunlar Korona krizinin faciayla sonuçlanan yönetiminden uluslararası gerginliklere kadar uzanan olaylar zinciridir. ‘’ ifadesini kullandı.

BM 75. Genel Kurulu dün Türk Başkan Vokan Bozkır’ın konuşması ile başladı.

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2012