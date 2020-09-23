Tek taraflı yaptırımlar insanlığa karşı suçtur

Hamane, BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında tek taraflı yaptırımların uluslararası bir suç olduğunu ve failleri için uluslararası sorumluluk taşıdığını hatırlayarak,İran vatandaşları için insan hakları sonuçları nedeniyle yaptırımları insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu bu adaletsizlik karşısında birleşmeye çağırdı.

Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirlerin İnsan Haklarından Yararlanmasına Olumsuz Etkileri" Özel Raportörü Sayın Alena Dohan ile söyleşi sırasında konuşan İran büyükelçisi, ABD'nin BM Genel Sekreteri ile İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin sayısız talebini ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik insan hakları mekanizmalarını dikkate almadığını kaydederek,ABD rejiminin bu yaklaşımını uluslararası toplum için ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi ve buna karşı çıkılması çağrısında bulundu.

Hamane, ABD'nin Güvenlik Konseyi üyelerinin güçlü muhalefetine rağmen, Güvenlik Konseyi kararlarını tek taraflı olarak geri getirdiği yönündeki son iddiasını ABD zorbalığının başka bir işareti ve ABD hükümetinin uluslararası hukuku ve BM Şartınamesini hiçe saydığını gösteren işareti olduğunu belirterek, ‘Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası yargı organlarının bile ABD'nin yaptırım ve zorlama bağımlılığına karşı bağışık olmadığını ekledi.

Hamane, yaptırım uygulayan ülkelerin sorumluluğunu vurgulayarak, ’Diğer ülkeler de uluslararası hukuka uygun davranmalı, zira bu durum bu ülkelerin egemenliklerine ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerine aykırıdır’dedi.

Tek taraflı zorlayıcı önlemlerin niteliğine ilişkin gözden geçirme oturumu sırasında, giderek artan sayıda gelişmekte olan ülke, tek taraflı yaptırımların insan hakları üzerindeki etkilerine işaret ederek, BM Özel Raportörünün bu konudaki çalışmalarının devamını desteklediler. Önceden koordine edilmiş gibi görünen bir eylemde Japonya, Kanada, Avustralya ve Güney Kore ile birlikte Avrupa ülkeleri tek taraflı yaptırımlar konusunda katılmayı veya görüşlerini açıklamayı reddettiler.

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