ABD'nin uyguladığı ambargolar İran halkının yaşamını hedef tahtasına oturtmuştur

İran-ABD 1955 Dostluk Anlaşması İhlal Dosyası ile ilgili İran'ın Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karçı açtığı davanın duruşması, dün akşam Hollanda'nın Lahey kentinde yapıldı.

İran temsilcileri bu duruşma sırasında ABD'nin Uluslararası Adalet Divanı'nın bu dosyayı görüşme yetkisinin olmasığı iddiasını reddederek, 'ABD'nin 8 Mayıs 2018 tarihinden sonra yeni yaptırım uygularak hasmane tutum sergilemesi, 1955 anlaşmasının birçok maddeleri ihlal etmiş ve bu durumu görüşmek, Uluslararası Adalet Divanı'nın yetki sınırları çerçevesindedir' ifadesini kullandı.

İran'ın bu dosyadaki temsilcisi Hamidrıza Umumi Yezdi, 'ABD'nin temelsiz iddialarına rağmen, ABD'nin uyguladığı ambargoların üçüncü devletlere karşı değil, özellikle İran halkının gündelik hayatını hedef tahtasına oturtmuştur' diye konuştu.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı maksimum baskı politikasının diüer ülkelerle ticaret, gıda ve ilaç maddelerinin ithalatı, uluslararası bankacılık sistemlerine erişim, para transferi, enflasyonun tavan yapması ve milli para biriminin değer kaybetmesi gibi büyük sorunlara yol açtığına değinen Ulumi Yezdi, bunun günden güne İran halkının yaşamını kötü etkilediğini dile getirdi.

İran'ın savunmalarının duyulması sonrası Uluslararası Adalet Divanı duruşmanın hitamını açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı'nın ABD'nin itirazı ile ilgili kararının önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor.

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