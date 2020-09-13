İran'ın Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı açtığı dava süreci yarın sürdürülecek

İran, ABD'nin yaptırımları yeniden devreye sokmasından sonra 1955 yılında iki ülke arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'na dayanarak, Uluslararası Adalet Divanı'nın iki ülke arasındaki sorunları çözme mercii olarak seçildiği için, ABD'yi bu merciye şikayet etti.

BM'nin adli kolu olan Uluslararası Adalet Divanı Kasım 2018'de İran'ın şikayetini görüşmesi sonucu, İran'ın bazı taleplerini haklı bulmakla birlikte, bu konuda nihai karar verilinceye kadar, ABD'nin İran'a karşı ilaç, tıbbi, gıda ve havacılık konusundaki sektörlerde uyguladığı ambargoları ertelemesi gerektiğine karar verdi.

Bu divanın kararlarının uygulanması zorunlu olup, temyiz edilemez.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı sonrası Dostluk Anlaşması'nı feshettiğini ifade etti. Bu anlaşmanın 23. maddesi uyarınca taraflardan herhangi biri, yazılı bir ihtarname yollayarak, anlaşmayı feshedebilir.

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