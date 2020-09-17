17 Eyl 2020 11:18
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News Code: 84043147
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Amerika’nın yasa dışı ambargoları İran halkına zarar vermektedir

Amerika’nın yasa dışı ambargoları İran halkına zarar vermektedir

Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanı ve İran’ın Lahey Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki temsilcisi Hamidreza Ulumi Yezdi, ABD’nin İran aleyhine uyguladığı ambargoların yasa dışı olduğunu belirterek, İran’ın tüm ekonomik alanlarının bu ambargolardan etkilendiğini ve İran halkına ve şirketlerine büyük hasarlar geldiğini söyledi.

Yezdi, hasar miktarları ile belgelerin bir sonraki celsede verileceğini belirterek, Divan’ın daha önceki kararına rağmen ABD’nin yolcu uçaklar, gıda, ilaç ve tıbbi teçhizatlarla ilgili uygulamadığını söyledi.

ABD’nin ambargolarının ve bunan kaynaklı hasarların İran-Amerika arasındaki 1955 Dostluk Anlaşmasına aykırı olduğunu ifade eden Yezdi, ABD’nin Adalet Divanının İran şikayetini inceleme yetkisi olmadığı yönündeki iddiasının 1955 anlaşmasına aykırı olduğunu belirtti.

Adalet Divanının tarihi bir fırsat yakaladığını ve uluslararası hukuk  ve camianın yanında durarak ABD’nin tek yönlü politikalarının karşısında durabileceğini belirten Yezdi, Divanın bu şekilde esasa geçerek davayı incelemesi gerektiğini söyledi.

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