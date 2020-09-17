Amerika’nın yasa dışı ambargoları İran halkına zarar vermektedir

Yezdi, hasar miktarları ile belgelerin bir sonraki celsede verileceğini belirterek, Divan’ın daha önceki kararına rağmen ABD’nin yolcu uçaklar, gıda, ilaç ve tıbbi teçhizatlarla ilgili uygulamadığını söyledi.

ABD’nin ambargolarının ve bunan kaynaklı hasarların İran-Amerika arasındaki 1955 Dostluk Anlaşmasına aykırı olduğunu ifade eden Yezdi, ABD’nin Adalet Divanının İran şikayetini inceleme yetkisi olmadığı yönündeki iddiasının 1955 anlaşmasına aykırı olduğunu belirtti.

Adalet Divanının tarihi bir fırsat yakaladığını ve uluslararası hukuk ve camianın yanında durarak ABD’nin tek yönlü politikalarının karşısında durabileceğini belirten Yezdi, Divanın bu şekilde esasa geçerek davayı incelemesi gerektiğini söyledi.

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2012