İran, terörizme karşı nihai zafere kadar Suriye halkı ile hükümetinin yanında olacak

Suriye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Şefik Diyub'un güven mektubunu alarak onu kabul eden Ruhani, eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in ölümü üzerine taziyelerini dile getirerek onun iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme çabalarını takdir etti.

İran'ın Astana görüşmeleri çerçevesinde Suriye'de istikrar ve barışı tam anlamıyla tesis etme çabalarına devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, bu ülkeyi desteğe devam edeceklerini ifade etti.

Suriye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Şefik Diyub da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve halkının son 40 yılda İran ile olan stratejik ilişkilerde elde edilen tüm değerli başarıları korumak isteiğini dile getirerek, 'İran halkının ve hükümetinin zor günlerde Suriye halkına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Suriye hala her türlü terör ve işgalle mücadele ediyor. Suriye, İran gibi dostlarıyla birlikte teröre karşı büyük adımlar attı, ama daha önümüzde uzun bir yol var' dedi.

Suriye'de tam barış ve istikrarın sağlanması, mültecilerin dönüşü ve ülkenin Anayasa Komitesi'nin çabalarının sonuçları için İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik faaliyetlerine de teşekkür eden Diyub, 'Suriye kendini bölge güvenlik ve istikrarına bağlı olarak görüyor ve bölgenin güvenliği ile istikrarını hedef alacak her türlü plan ve komploya karşı direnecektir' diye ekledi.

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