Cumhurbaşkanı Ruhani: İran-Suriye ilişkileri kardeşçe ve stratejiktir

Tahran'ı ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani, eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi.

İran'da İslam Devrimi'nin zaferinin ardından Tahran-Şam ilişkilerinin İmam Humeyni ve Hafız Esad döneminde kurulduğunu ve bugün iki ülke yetkililerinin iradesi ve kararıyla bu ilişkilerin güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın her zaman Suriye halkının ve hükümetinin yanında olacağını belirterek, 'İran stratejik bir müttefik olarak Suriye hükümetine ve halkına destek vermeyi sürdürecek ve nihai zafere kadar Suriye ile olacağız' diye konuştu.

Siyonist işgalciler ve terörle mücadelenin İran ve Suriye halklarının ortak hedefi olduğunu kaydeden Ruhani, 'Yolun bitmesi ve teröristlerin yok olmasına kadar direnişe devam etmeliyiz' dedi.

Trump'ın Suriye toprağının bir bölgesini İsrail rejimine verdiğine değinen Ruhani, "Golan da dahil olmak üzere işgal edilmiş toprakların kurtuluşuna kadar Siyonist işgalcilerle mücadeleye devam etmeliyiz. İran İslam Cumhuriyeti siyasi olarak Suriye hükümetinin her zaman yanında olacak ve bu bakımdan Astana Süreci'ni Suriye'nin menfaat ve toprak bütünlüğünün korunması için faydalı buluyordur' değerlendirmesini yaptı.

Suriye hükümetinin anayasa reform sürecindeki eylemini değerli olarak nitelendiren Ruhani, 'Halkın ve tüm siyasi akımların görüş ve düşüncesini ifade edebilmesi için önümüzdeki yıl Suriye'de genel seçimlerin yapılmasını umuyoruz. Terör ve yaptırımların asıl amacı, meşru ve bağımsız halk ve hükümetlerine baskı yapmak içindir. Suriye halkının karşısındaki durumunu tam olarak anlıyoruz çünkü üç yıldır en kötü ambargolarla karşı karşıya kaldık' ifadesini kullandı.

Bölge halklarının teröre ve işgale karşı direnişine vurgu yapan Ruhani, Şehit Süleymani ve Fahrizade'nin şehadetlerine değinerek, 'Bu sevdiklerimizin şehadet nedeni ve etkenleri oldukça açık. Onlar İran milletinin direnişinden ve aynı zamanda bölge halklarının direnişinden intikam almak ve Şehit Fahrizade'yi şehit etmekle bilim ve teknolojinin ilerlemesinden intikam almak istiyorlar' diye ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Tahran ile Şam arasındaki ilişkilerini dünyanın en değerli ve şerefli siyasi ilişkilerinden biri olarak nitelendirerek, 'Diğer ülkelerin gerçek ilişkilerin ve dostluğun nasıl kurulduğunu ve nasıl güçlü bir şekilde devam ettirilebileceğini öğrenmesi gerekiyor' dedi.

Fahrizadeh ve Süleymani'nin şehadetleri için taziyelerini dile getiren Mikdad, 'Bu tür suçları işleyenler, bu şehitlerin kanlarının dökülmesinin bizi zafere ulaşma konusunda daha güçlü hale getireceğini ve Suriye halkının Şehit Süleymani'nin fedakarlıklarını asla unutmayacağını bilmiyor' diye belirtti.

ABD hükümetinin uluslararası taahhütleri ve anlaşmaları ihlal etme eylemini sürdürdüğünü vurgulayan Mikdad, 'İran hükümetinin P5+1 ile anlaşma imzalaması, çok yapıcıdır.

Önümüzdeki yıl Suriye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenleneceğine dikkati çeken Mikdad, 'Dostlarımızın bu sahneyi zaferle aşabilmemiz için güçlü bir şekilde yanımızda olmaya devam etmelerini umuyoruz' diye ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a gerçekleştirerek, dün ilk kez İranlı mevkidaşı Zarif ile, bugün ise Cumhurbaşkanı Ruhani'den önce Şemhani ile bir araya geldi.

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