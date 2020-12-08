Savunma Bakanı'nın İran'ın Suriye'nin yeniden inşasında işbirliği kararlılığına vurgu

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat ile görüşen General Hatemi, düşmanın İran milletine yönelik herhangi bir eylemden kaçınmadığına değinerek, 'Son yıllarda Suriye için de aynı durum söz konusudur' dedi.

Şehit General Süleymani ve Muhsen Fahrizade'nin alçakça suikaste kurban gittiklerine dikkati çeken General Hatemi, 'Düşmanın bu düşmanca eylemleri çaresizlikten kaynaklanıyor' diye belirtti.

General Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin yeniden imar sürecinde bu ülke ile işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran düşmanlarının Şehit Fahrizade'ye yaptığı suikastı Suriye devleti adına kınayarak, 'İran silahlı kuvvetleri, ABD ile İsrail rejiminin düşmanlığa rağmen ilerlemeye devam ediyor ve bu da bir onurdur. Bu suikastler kesinlikle İran'ın bilimsel hareketini engellemeyecektir' diye konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a gerçekleştirerek, dün ilk kez İranlı mevkidaşı Zarif ile, bugün ise Cumhurbaşkanı Ruhani ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani ile bir araya geldi.

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