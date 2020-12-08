IŞİD terör hücreleri ABD'nin verdiği destekle yayılmaktadır

Tahran'ı ziyaret eden yeni Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelen Amiral Şemhani, Suriyeli yetkili ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

İran ve Suriye arasındaki yüksek düzeydeki stratejik ilişkilere değinen Amiral Şemhani, Suriye'nin İsrail rejiminin işgaline ve yayılmacılığına karşı bölgesel direnişteki önemli ve ayrıcalıklı rolüne övgüde bulunarak, Tahran-Şam ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

'ABD, Suriye petrolünü yağmalamak, Siyonist rejimin güvenliğini sağlamak ve bölgedeki IŞİD terör hücrelerini güçlendirmek için Suriye'de bulunuyor. ABD'nin bölgedeki şer dolu varlığı son bulmalıdır' diyen İranlı üst düzey yetkili, insan hakları ihlalleri ile terörü ön plana çıkaran İsrail rejiminin varlık ve beka nedenine işaret ederek, 'Uluslararası toplum ve kuruluşlar, bu kan emici ve insan karşıtı rejimin eylemlerine kararlı bir şekilde karşı çıkmalıdır. Kuşkusuz İsrail rejiminin olmadığı bir dünya daha güvenli olcaktır.' diye belirtti.

'Sahte Siyonist rejimle ilişkilerini alçakgönüllülükle normalleştiren ve bölgede ABD planlarının uygulanmasına yardım eden hükümetler, Kaddafi ve Ömer el-Beşir'den daha iyi bir sona sahip olmayacak' diyen Amiral Şemhani, Suriye halkının ve hükümetinin İbrani-IŞİD saldırganlığına ve teröriüne karşı direnişinden övgüyle bahsederek, 'İran İslam Cumhuriyeti, saldırı ve yıkımla mücadelede Suriye halkını ve hükümetini asla yalnız bırakmayacaktır. İran, Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Yemen ve tüm İslam topraklarındaki direniş çocuklarının saf kanı, bölgedeki saldırganlığı ve terörü ortadan kaldıracak' diye ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizme ve Siyonist rejimin tehditlerine karşı kapsamlı desteğini takdir ettiklerinin altını çizerek, 'Suriye hükümeti ve halkı, Şehit Kasım Süleymani liderliğindeki İranlı komutan ve askerlerin fedakarlıklarını asla unutmayacak. Her alanda iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin özellikle ekonomik alanda güçlendirilmesi ve genişletilmesi gerekiyor' diye konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a gerçekleştirerek, dün ilk kez İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Mikdat, diğer üst düzey İranlı yetkililerle görüşerek, çeşitli konular hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

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