İran'dan Suriye'ye 73 milyon dolarlık ihracat

Suriye'deki siyasi ve güvenlik sorunlarının başlaması ile İran ile Suriye arasındaki ticaret hacminde düşüş yaşandığına dikkati çeken Pilten, 'İran-Suriye ticaret hacmi on yıl önce yaklaşık 550 milyon dolardı. Bunun 520 milyon doları Suriye'ye yapılan ihracatı oluştururken, 30 milyon doları İran'ın bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalattı' dedi.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artmasının ardından ticaret hacminin 170 milyon dolara ulaştığını kaydeden Pilten, Suriye'ye ihraç edilen en önemli ürünlerin otomotiv parçaları, ilaç çeşitleri, çelik ve demir çubuklar, boru ve profil, gaz türbini parçaları, süt tozu, fıstık, valfler, sodyum karbonat ve maya olduğunu açıkladı.

İranlı şirketlerin Suriye'ye 2.2 milyar dolarlık teknik ve mühendislik hizmeti verdiğini dile getiren Pilten, otomobil üretim hattının açılması, elektrik direkleri yapılması, su arıtma üniteleri, madeni yağ arıtma tesisi, köprü yapılması, nişasta üretim hatları, rafineri, çimento fabrikası, cam üretim fabrikası, transformatör tasarımı ve üretimi ve un fabrikasının inşasının İran tarafından bu ülkeye ihraç edilen teknik hizmetler olduğunu ifade etti.

İran ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığına ve yetkililerin ticari işbirliği ile kültürel ve dini ortaklıkları geliştirmeye ve her iki tarafa da yetenekler ve imkanlar hakkında brifing vermeye destek verdiğine değinen Pilten, başta ortak ticaret odası olmak üzere özel sektör tarafından ticaret merkezlerinin kurulmasınını ticari alışverişini artırmada önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish