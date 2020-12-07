Galibaf: Siyonist rejimin bölgede varlığı olduğu sürece kalıcı güvenlik sağlanamaz

Galibaf, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile Tahran’da yaptığı görüşmede, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini belitti.

Galibaf, iki ülke ilişkilerinin istişarelerin artması ile daha fazla gelişmesi gerektiğini belirtti ve iki ülke düşmanlarının İslam ülkelerinin bağımsızlık, izzet ve ilerlemesini istemediklerini söyledi.

Galibaf, İslam ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesini karşısında durmaları ve bunu tüm dünyaya ilan etmeleri gerektiğini belirtti.

Şehit Süleymani’nin bölge güvenliğine katkılarına değinen Galibaf, ‘’ Suriye, Siyonist rejim aleyhindeki direniş cephesinin ön hattındadır ve İran’ın direniş cephesi ve Suriye’ye desteği devam edecektir. '' dedi.

Galibaf, iki ülke parlamentoları arasında ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı.

Miktad, İran’ın Suriye devleti ve milletine düşmanlar karşısındaki desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Suriye devleti ve milletinin hiçbir zaman İran’ın maddi ve manevi desteklerini unutmayacağını söyledi.

Miktad bugün Tahran’da Dışişleri Bakanı Zarif, İslam İnkılabı Rehberi’nin uluslararası konulardaki müşaviri Ali Ekber Velayeti ile de görüştü.

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