İran'dan Astana Süreci'ni desteğe vurgu

Tahran'ı resmi olarak ziyarette bulunan ve göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a yapan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

İkili arasında yapılan görüşmede kapsamlı ve stratejik ilişkilere dikkat çekilerek, bu ilişkileri genişletme ve güçlendirme gerektiğinin altını çizdi ve ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Zarif toplantının başında eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'i anarak, yeni Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Suriye'deki siyasi sürecin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Astana sürecine verdiği desteği vurguladı ve son mülteci görüşmesini olumlu olarak değerlendirdi

Zarif, bölgedeki son durumu ve gelişmeleri anlatırken, İran, Suriye ve diğer ülkeler arasında her zamankinden daha fazla ihtiyat ve fikir birliğine ihtiyaç olduğunu aktardı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Muhsin Fahrizade ve General Süleymani'nin şehadeti vesilesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın İran halkı ile devletine başsağlığı mesajını iletti.

İran'ın terör ve aşırılığa karşı mücadelede Suriye'ye verdiği desteği sürdürmesinden dolayı minnettarlığını ve takdirini ifade eden Mikdad, ABD'nin bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olan anormal eylemlerine değindi.

Suriye hükümetinin terörle mücadeleye devam etme kararlılığını vurgulayan Mikdad, 'Bu konuda iki ülke arasındaki ortak işbirliğini önemli ve Suriye'ye barış ve huzurun geri dönüşü için önemli bir adımdır' diye ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a gerçekleştirerek, sabah saatlerinde İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Mikdat, Zarif'in yanı ır Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani de dahil diğer üst düzey İranlı yetkililerle görüşerek, çeşitli konular hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

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