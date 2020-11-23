Suriye ve bu ülkenin güvenliğini kesinlikle savunuyoruz

Tahran'da resmi temaslarda bulunan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüşen Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, ulusal egemenliği ve kalıcı güvenliğini koruyan çabalarına sıcak bakıyor. Suriye'de mevcut durumda eksik olan şey, güvensizliğin varlığıdır, çünkü örneğin yakın zamana kadar bir terör hareketinin lideri olan, silah taşıyan ve terör eylemleri gerçekleştiren bir kişi, şimdi takım elbise giyerek müzakere tarafı olmaya çalışıyor. Ne yazık ki, bazı tehlikeli terör öegütleri, isimlerini değiştirerek BM kara listesinden çıkarılmaya çalışılıyor. Bu nedenle tarafsız bir BM yaklaşımını benimsemek ve çifte standartlara uymamak İslam Cumhuriyeti için ciddi şekilde ilgi duyduğu bir konudur' diye konuştu.

Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışma sürecinde tüm tarafların sorumlu olduğuna ve hesap vermesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Emir Abdullahiyan, 'Suriye hükümetini suçlamakla tarafsızlık politikası çelişiyor. Suriye'ye özellikle ilaç, tıbbi malzeme ve gıda alanında yaptırım uygulamak zalimcedir ve insani yaptırımları kaldırmak için harekete geçilmesi gerekiyor' ifadesini kullandı.

İran'ın bölgede önemli ülke sayılan Suriye'nin güvenliğini güçlü bir şekilde savunmaya devam ettiğinin altını çizen Emir Abdullahiyan, 'Tahran ayrıca BM'nin Suriye'ye yardım etme konusundaki yapıcı çabalarını destekliyor ve Suriye konusunda tarafsız yargılamayı vurguluyor' diye ekledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Suriye'de barış ve güvenliği sağlamak için son 10 yılda alınan önlemlere değinerek, 'Siyasi süreç görece iyi bir yolda, ancak Suriye'deki farklı gruplar arasındaki güvensizlik hala sürecin ilerlemesini engelliyor' dedi.

Pedersen Suriye'deki hassas duruma ve bu ülkedeki bazı görüş farklılıklarının varlığına dikkati çekerek, 'Tüm taraflara, partilere, komşu ülkelere ve uluslararası kuruluşların bu durgunluktan çıkmak için yardımlarına ihtiyacımız var. Maalesef Suriye halkının ekonomik durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Buna göre, ne yaptığımızı ve müzakere sürecinde ne gibi zayıflıkların olduğunu görmek için son birkaç yılda yapılan müzakereleri değerlendirmemiz gerekiyor' değerlendirmesini yaptı.

İran'ın terörizme karşı mücadeledeki yapıcı eylemlerini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriyeli mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşüne verdiği insani desteği takdir eden Pedersen, 'Mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin insan hakları durumunu çok ciddiye almalı ve çaba göstermeliyiz . Suriye'ye yardım etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz' diye ekledi.

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