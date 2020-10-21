Khaci: Yabancı müdahale olmaksızın Suriye Anayasa Komitesinin faaliyetlerinin ilerlemesini destekliyoruz

Tahran’da Rusya Cumhurbaşkanının Suriye temsilcisi Aleksander Lavrantiyev ile görüşen Khaci, Rusya’nın Suriye anayasa komitesindeki faaliyetlerini takdir ederek, iki ülkenin Suriye’deki işbirliğine işaretle bu ilişkilerin özellikle insani konularda gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Lavrantiyev de Suriye Anayasa komitesi faaliyetlerinin ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bazı ülkelerin avarelerin geri dönmesi yönündeki zorluklar çıkarmasını eleştirdi.

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2012