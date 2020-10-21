21 Eki 2020 19:37
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News Code: 84084583
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Khaci: Yabancı müdahale olmaksızın Suriye Anayasa Komitesinin faaliyetlerinin ilerlemesini destekliyoruz

Khaci: Yabancı müdahale olmaksızın Suriye Anayasa Komitesinin faaliyetlerinin ilerlemesini destekliyoruz

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Esğer Khaci, Suriye Anayasa Komitesinin yabancı müdahalesi olmaksızın işlerinin ilerlemesinin İran’ın ilkesel tutumu olduğunu söyledi.

Tahran’da Rusya Cumhurbaşkanının Suriye temsilcisi Aleksander Lavrantiyev ile görüşen Khaci, Rusya’nın Suriye anayasa komitesindeki faaliyetlerini takdir ederek, iki ülkenin Suriye’deki işbirliğine işaretle bu ilişkilerin özellikle insani konularda gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Lavrantiyev de Suriye Anayasa komitesi faaliyetlerinin ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bazı ülkelerin avarelerin geri dönmesi yönündeki zorluklar çıkarmasını eleştirdi.

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