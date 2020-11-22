Dışişleri Bakanı Zarif'ten Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğine vurgu

Tahran'da ziyarette bulunan BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelen Zarif, Pedersen ile Suriye'deki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Suriye meselesinin siyasi çözüm sürecini bazı ülkelerin sabote etmeye çalıştığına değinen Zarif, 'Geçtiğimiz yıllarda Suriye'deki krizi bitirmek için iyi fırsatlar oldu ama her seferinde etkisizleştirme çabalarıyla karşı karşıya kaldık' diye belirtti.

Zarif ayrıca, özellikle korona salgını koşullarında Suriye hükümetine ve halkına yönelik baskıcı ve haksız yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Suriye Anayasa Yazım Komitesi'nin son durumu ve bir sonraki toplantısını yapma çabaları hakkında bilgi vererek, on yıllık Suriye krizinin çözümünde İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler ile iş birliğine değindi.

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