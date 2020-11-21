Batılı ülkeler, Suriye'nin hümaniter meselelerini siyasi amaçlarının rehinesi haline getirmişlerdir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci, BM yetkisi ile Anayasa Komitesi, Mülteciler Konferansı, İdlib ve Fırat'ın doğusu gibi Suriye'nin son gelişmeleri değerlendirdi.

Pedersen'in Suriye krizine siyasi bir çözüm bulma çabalarına ve ülkenin Anayasa Komitesi toplantılarının devamı yönündeki çalışmalarını desteklediklerini kaydeden Haci, Şam'daki Suriyeli Mülteciler ve Sığınmacılar Konferansı'na başta Batı ülkeleri olmak üzere bazı ülkelerin katılmamasını eleştirdi.

Haci, Batılı ülkelerin Suriye'nin insani sorunlarını kendi siyasi hedeflerine rehin aldıklarını ve Şam'da Suriyeli Mülteciler ve Sığınmacılar Konferansı'nı engellemeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Suriye görüşmelerinin devamında Moskova'dan Tahran'a gelen Pedersen de Hacı'ya, Anayasa Komitesi'nin gelecekteki toplantılarının gündemi ve zamanlamasına ilişkin Suriye Anayasa Komitesi üyeleriyle yapılan son düzenlemeleri anlattı. Bu bağlamda ayrıca İran'ın Suriye krizinin siyasi sürecini destekleme çabalarına teşekkür etti.

Görüşmede İdlib'deki son durum da ele alındı ve taraflar, İdlib'deki anlaşmaların uygulanarak sükunetin korunmasını ve çatışmaların tekrar başlamamasını umduklarını dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish