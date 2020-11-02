Dışişleri Bakan Yardımcısı ile BM Suriye Özel Temsilcisi, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah görüşen taraflar, Suriye konusunu ele aldı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pederrsen bu görüşmede, bölge ülkeleri ile yaptığı son görüşmelerinin sonuçlarını İranlı tarafa aktardı.

Pedersen ile Haci arasındaki yapılan görüşmenin konu başlıkları, Suriye Anayasa Komitesi'nin sonraki toplantısı ve bu ay Şam'da düzenlenmesi planlanan Suriye Sığınmacılarının Sorunları Konferansı gibi konulardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci bu görüşmede Suriyeli sığınmacılarının sorunlarının çözülmesinin insani bir konu oluğunu ve bunun çözüme kavuşması halinde Suriye krizinin siyasi olarak çözülmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

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