2 Kas 2020 14:41
Journalist ID: 2391
News Code: 84096922
0 Persons

Dışişleri Bakan Yardımcısı ile BM Suriye Özel Temsilcisi, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ile BM Suriye Özel Temsilcisi, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yaptıkları görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah görüşen taraflar, Suriye konusunu ele aldı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pederrsen bu görüşmede, bölge ülkeleri ile yaptığı son görüşmelerinin sonuçlarını İranlı tarafa aktardı.

Pedersen ile Haci arasındaki yapılan görüşmenin konu başlıkları, Suriye Anayasa Komitesi'nin sonraki toplantısı ve bu ay Şam'da düzenlenmesi planlanan Suriye Sığınmacılarının Sorunları Konferansı gibi konulardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci bu görüşmede Suriyeli sığınmacılarının sorunlarının çözülmesinin insani bir konu oluğunu ve bunun çözüme kavuşması halinde Suriye krizinin siyasi olarak çözülmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 14 =