Hatipzade: Suriye krizini sona erdirmek için tek seçenek, siyasi bir çözümdür

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, twitter hesabından paylaşım yapan Hatipzade, 'Tahran bugün yeni Suriye dışişleri bakanının ilk dış ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Ziyaretin gündemi Suriye krizindeki son durum, Tahran ile Şam arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliği gibi konulardır. Suriye krizini sona erdirmek için tek seçenek siyasi bir çözümdür' ifadesini kullandı.

Hatipzade, 'İran, terörle mücadelede Suriye halkı ile hükümetinin yanındadır' diye ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a gerçekleştirerek, sabah saatlerinde İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Mikdat, Zarif'in yanı ır Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani de dahil diğer üst düzey İranlı yetkililerle görüşerek, çeşitli konular hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish