Velayeti: Süriye milletinin direnişi düşman komplolarının ortadan kalkmasını sağladı

Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El Miktad ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaparak, ‘’ İki ülkenin stratejik ilişkileri her gün daha da güçlenmektedir ve bu süreç iki ülke menfaatini temin etmektedir. ‘’ dedi.

Velayeti Suriye’nin direniş cephesi içindeki belirleyici rolü olduğunu belirterek, Suriye’nin bunun için büyük bedeller ödediğini, Suriye başarılarının Cumhurbaşkanı Esat’ın tedbiri ve halkın desteği ile elde edildiğini söyledi.

Velayeti, ‘’Suriye milleti direniş cephesi ülkelerinin yardımı ile 80 sömürgeci ülke, bölgenin gerici ülkeleri ve siyonistlere karşı zafer kazanmıştır ve bu başarı tebrike layıktır. ‘’ dedi.

Velayeti, İran ve Suriye’nin 40 yılda hergün güçlendiğini belirterek, stratejik karar alınmasının hedeflerin ilerlemesinde devam edebilir.

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2012