Petrol Bakanı: İran petrol piyasasına dönmek için kimseden izin almaz

Güney Pars Gaz Sahası 11. Faz sondaj faaliyetlerinin başlamasına ilişkin düzenlenen törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zengene, 'Eğer herhangi bir yaptırım yoksa ve kuyuların rehabilitasyonu için kaynak sağlanırsa, günlük 2.3 milyon varillik petrol ihracat oldukça mümkün' dedi.

Bir bakan olarak yapamayacağı hiçbir şey için söz vermeyeceğini kaydeden Zengene, 'İran petrolü için bir pazar vardır ve fiyatlar düşmeyecek. OPEC fiyatları korumak için gerekli hassasiyet ve bağlılığa sahiptir ve İran, hakkı olduğu için petrol piyasasına dönmek için kimseden izin almaz' diye konuştu.

Zengene, yaptırımların kaldırılması halinde yabancı firmaların İran'a dönme olasılığı ile ilgili olarak, 'Önce ABD Nükleer Anlaşma'ya dönsün, ondan sonra bu konuyu konuşuruz' ifadesini kullandı.

Zengene, 'Önümüzdeki yılki bütçe tasarısında petrolün ön satışı konusu mutlak değildir ve tahvillerin satışı ile ön satış, önceki yıllarda da var olan bir mekanizmadır. Şu anda, gaz sektöründe Bilal, Ferzad, Kiş ve Güney Pars ile petrol sektöründe Karun, Cefir ve Sepehr'in batısı üzerine odaklanmış durumdayız. Rafinerinin ilk etabı olan 14. etap yıl sonunda faaliyete geçecek' diye ekledi.

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