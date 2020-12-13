Gore-Cask boru hattının yapımında 500 milyon avroluk döviz tasarrufu

Şimdiye kadar projenin ilk fazının %80 oranında ilerlediğini belirten Dehgani, projenin uygulanmasının 8 bin kişiye doğrudan 15 bin kişiye dolaylı olarak istihdam imkanı sağladığnıı söyledi.

Şuan sahaya 780 km'den fazla boru teslim edildiğini ve 400 km'den fazla boru döşemesinin yapıldığına dikkati çeken Dehgani, 'Önümüzdeki plana göre yaklaşık bin kilometre uzunluğundaki boru hattının tamamı, bu yılın sonuna kadar döşenerek, test edilip çalıştırılacaktır' dedi.

Bu projede ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin %95'inden fazlasının iç kapasiteler kullanılarak sağlandığını ve ekipmanların yerelleştirilmesiyle 500 milyon avronun üzerinde döviz çıkışının engellediğini dile getiren Dehgani, Gore-Cask ham petrolü taşıma boru hattı planı, yaptırım ve ekonomik savaş koşullarında yapılan ulusal ve stratejik bir proje olarak İranlı müteahhitlerin kabiliyetinin bir sembolü olarak öne çıktığını sözlerine ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish