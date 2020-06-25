Ruhani: Ambargo uygulayanlar İran’ın gelişmesine engel olamazlar

Petrol Bakanlığının Batı Azerbaycan, Merkezi ve Hurmuzgan illerindeki milli projelerinin açılışında yaptığı açıklamada, Gure- Cask petrol boru hattının hükümetin en stratejik projesi olduğunu belirtti.

Ruhani, Mart 2021’ye kadar 17 önemli projenin açılışı ile ülkedeki petrokimya üretiminin geçmiş 7 sene önceye göre iki misli arttığını ve 25 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Ruhani, projenin pompalarının da İran’da üretildiğini ifade ederek, yabancılar tarafından inşa edilmesi gereken projenin ambargolardan dolayı İranlı uzmanların berekti ve maharetli elleri ile yağıldığını söyledi.

Bugünün İran enerji tarihinnde önemli bir gün olduğunu ifade eden Ruhani, İran’ın ambargo ve baskı altında önemli projeleri uygulamayı başardığını ispatladığını söyledi.

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2012