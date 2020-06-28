Karun'un batısından Cask'a kadar petrol ihracat kapasitesinin artışı

Gore-Cask petrol boru hattının inşaatı geçen Perşembe günü resmen başladı. Projenin uygulanmasıyla İran, sadece enerji piyasasındaki konumunu ekonomik ve güvenlik açısından stabil hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda ham petrolü Batı Karun'dan Umman Denizi kıyılarına kadar taşıyabilecek. Böylece petrol terminallerindeki ihracat kapasitesi artırılarak Asya'daki ihracat pazarlarına daha fazla yaklaşılacaktır.

Öte yandan, bu petrol boru hattı, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın stratejik doğası nedeniyle İran'ın petrolünü bu alanın dışına ihraç etmesine izin veriyor.Tabii ki, projenin tek amacı Hürmüz Boğazı'na duyulan ihtiyacı kesmek değil, tıpkı İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak gibi petrol komşularının ham petrol ihracatı için birkaç terminali olması gibi, İran'ın petrol ihracatını sağlamak için bu fırsata ihtiyacı var. Hedef pazara yaklaşarak maliyetleri azaltacaktır.

Şu anda korona salgınının yaşandığı bir dönemde, dünyadaki toplam petrolün yaklaşık %20'sine eşdeğer olan günlük 17 milyon varil ham petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir. Dünyanın enerji güzergahı olan bu boğazın özel konumu, ülkelerin petrollerini müşterilere ulaştırmak için başka yollar bulmasına neden oldu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri artık Kızıldeniz'e bir boru hattı inşa ederek petrollerinin üçte ikisini Hürmüz Boğazı'ndan başka bir rotadan ihraç etme seçeneğine sahipler.Bu nedenle İran'ın kendisi için alternatif bir yol tanımlaması gerekiyordu. İstatistikler, Orta Doğu'daki mevcut boru hatlarının kapasitesinin günde yaklaşık 10 ila 11 milyon varil olduğunu gösteriyor.

bin kiloemtre uzunluğundaki Gore-Cask petrol boru hattının işletilmesiyle, ülkenin ürettiği ham petrole bir milyon varil daha eklenecek. Bu boru hattının performansının güçlenmesiyle boru hattından taşınacak ham petrol miktarı günde 3 milyon varile çıkarılabilir, böylece ülke petrolü, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeden okyanus sularına ulaşabilir.

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