İran petrolünün üretim ve satış koşulları önümüzdeki yıl farklı olacak

2021 yılı bütçe tasarısının belirlenen zamandan önce İslami Şura Meclisi'ne sunulduğuna değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bütçenin ilk mesajı, 2021 yılı için çok parlak ve umutlu bir görünüme sahip olduğumuzdur. Bu, herhangi biriyle pazarlık yapmak istediğimiz gerçeğine dayanmamaktadır' diye konuştu.

Bugün bu ekonomik savaş koşullarında, hem geçen yılın ilk altı ayına ve hem bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım ve sanayide İran'ın durumunun oldukça umut verici olduğunu ifade eden Ruhani, 'Önümüzdeki yıl günlük 2 milyon 300 bin varil petrol üretme gücüne sahibiz ve satış gücümüz de var, yani üretip satacağız' diye belirtti.

Gelecek yıl bütçesinin ana mesajlarından birinin düşük gelir gruplarına yardımların artırılması olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Düşük gelirli gruplara yalnız olmadıkları ve hükümetin var gücü ile yanlarında olduğuna dair bir mesaj vermek istiyoruz. Hükümet, halkın geçim kaynağı ve düşük gelirli grupların gelirine her zaman özel önem vermeye çalışmakta ve bu konuya gelecek yılki bütçede özel bir önem verilmiştir' diye ekledi.