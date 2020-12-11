İran, benzin üretimine kendine yeter konumda

Rafinerilerdeki geliştirme planlarıyla İran bölgenin en büyük benzin üreticisi ve OPEC’in birinci benzin ve ikinci mazot üreticisi konumuna gelmiştir.

İran’daki rafine sanayinin kapasitesi bir milyon 850 bin varilden iki milyon 150 bin varile artmaktadır fakat Benzin gibi ürünlerin üretimi bu kapasite artışından daha fazladır.

İran’ın benzin üretimi 8 sene önce günlük 51 milyon litre iddia fakat bugün bu rakam 112 milyon litreye ulaşmıştır.

İran’ın Euro standartlarına benzin üretimi günlük 91 milyon litre ve Euro standardında mazot üretimi 73 milyon litredir.

Bu dönem içinde rafineri kapasitesi yüzde 16 artmakta fakat benzin üretim kapasitesi yüzde 80 artmaktadır, yanı bu dönem zarfında İran daha yüksek katma değere sahip olan petrol ürünlerinin üretimine yönelmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012