İran Güney Asya'nın en önemli festivaline 35 filmle katılacak

Dakka Uluslararası Film Festivali, 1992 yılında Gökkuşağı Film Derneği'nin işbirliğiyle "Daha İyi Film, Daha İyi İzleyici ve Daha İyi Toplum" sloganıyla başlayan Güney Asya'daki en önemli film festivallerinden biridir.

Festivalin 19. döneminde 60 ülkeden yönetmenlerin ürettiği 266 filmi Asya Yarışması, Dünya Sineması, Retrospektif, Kutlama, Bangladeş Panoraması, Kadın Sinemacılar, Çocuk Filmleri, Anlamsal Sinema ve Kısa ve Bağımsız Yapıtlar gibi çeşitli kategorilerde seyirci ile buluşacak.

İran sineması festivalin bu döneminde, Porsuk (Kazım Mollayi), Amfibi (Borzu Nikunejad), Kara Kedi (Kerim Emini), Hikaye Şehri Sineması (Keyvan Ali Muhammwdi) ve Kiyarüstemi ve Kayıp Baston (Mahmudrıza Sani) adlı belgesel ile Sünya Sienması bölümünde yarışacak.

Asya Yarışması bölümünde Dikkatsiz Suç (Şehram Mokri), Ani Ağaç (Sefi Yezdaniyan) ve Mezbaha (Abbas Emini) ile Anlamcı Sinema kategorisinde Ben Buradayım (Abbas Emini), Diyapazon (Hamed Tahrani) ve Güneşsizlerin Gölgeleri (Mehrdad Üsküyi) adlı belgesel sinemaseverlerle buluşacak.

Ayrıca Mavi Kız (Keyvan Mecidi), O Gece Treni (Hamidrıza Kutbi), Dünyanın Çocuğu (Müjgan Bayat) ve Pencerenin Arkasındaki Okyanus (Babek Nebizade) filmleri "Çocuk Sineması" bölümünde, "Kadın Yönetmenler" dalında ise Benderbend (Menije Hikmet) ve Puran Dirakşende'nin beş filmi gösterilecek.

İran'dan 35 kısa ve uzun metralı film ile belgeselin gösterileceği 19. Dakka Uluslararası Film Festivali, Bangladeş'in başkenti Daka'da birleşik (fiziksel ve çevrimiçi) formatta 16 Ocak - 24 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

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