İran sineması İngiltere, İtalya, Portekiz ve Sırbistan yolunda

Kazım Mollayi'nin yönettiği, Sina Saidiyan'ın yapımcılığını üstlendiği Porsuk filmi, İtalya 74. Salerno Film Festivali'nde seyirci le buluşacak. Porsuk, yeniden evlenmeden önce kişisel hayatında zor bir sınavla karşı karşıya gelen bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmde Vişka Asayiş rol aldı.

Öte yandan Fernuş Samedi'nin yönettiği Farazi Hat filmi, 74. Uluslararası Film Festivali'nin "İtalyan Takvimi" ana bölümünde dünya prömiyerinin devamı olarak gösterilecek.

Kadın yönetmen Lida Fazli'nin yönettiği "Bu Taraf, Öteki Taraf" adlı çizgi film ise uluslararası festivallerde üç ödül aldı. Son günlerde, bu kısa film İtalya'daki Scrittura e Imagine Film Festivali'nde ve Portekiz'deki Chorta Film Festivali'nde ve ayrıca Sırbistan'daki Çocuklar ve Gençler için Özel Film Festivali'nde En İyi Animasyon Filmi ödüllerini kazandı.

Mustafa Rüstempur ve Atife Rızaiyan'ın yönettiği Koyunlar Bizi Yiyecek adlı kısa film, Birleşik Krallık'taki ilk Minute Shorts film yarışmasına girdi. Bu festival 10-17 Ocak tarihleri ​​arasında çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Bu filmin hikayesi, genç yaşta evlenen ve kız kardeşini böylesine acı bir deneyimden kurtarmaya çalışan Tahire adlı kadın üzerine yazıldı.

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