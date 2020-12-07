İranlı yönetmen Türkiye Film Festivali'nde en iyi yabancı film ödülünü kazandı

'Gece Vardiyası, kızını zor Korona salgını durumunda yalnız bırakan hemşire bir annenin işini ve korona virüsü ile mücadele görevini yerine getirerek sonunda koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden bir annenin hikayesidir.

Hatemi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu film, Kirmanşah Müzik Merkezi ve Zagros Rssim Film Şirketi ile işbirliği içinde hazırlanmıştır ve Türkiye'de 9. Hak-İş Kısa Film Festivalinde 120 ükeden 4 bin 217 film arasında en iyi yabancı film ödülüne değer görüldü' dedi.

Hatemi'ye göre, teması sıkı çalışmaya saygı olan festivale İran'dan 359 film gönderildi.

Hatemi ayrıca Festivalin 3 Aralık Perşembe günü Ankara'daki Hilton Oteli toplantı salonunda yapıldığını da açıkladı.

Hatemi, bu festivalin her yıl yapıldığını ve bu yıl dokuzuncu kez düzenlendiğini belirterek, 'Bu Festival, Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Hak-İş Konfederasyonu ve Kültür Bakanlığı'nın işbirliği ile düzenlendi' diye ekledi.

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