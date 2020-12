İranlı yönetmen 8. Uluslararası İpekyolu Film Festivalinden ödül kazandı

AA’nın bildirdiğine göre, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen "8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"ni kazananlar düzenlenen törenle açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bu yıl çeşitli atölye ve film gösterimlerinin çevrim içi gerçekleştirildiği İpekyolu Film Ödülleri'nin töreni de "setem.org.tr/festival/" adresinden canlı yayımlandı.

Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan'dan olmak üzere bu yıl yarışmaya 3 bin 58 film katıldı.

Festivalin uluslararası bölümünd "En İyi Yönetmen" ödülü "Blue Bead" filmiyle Suriye'den Abdullatif Hamza Kanaan'a ve "Tehran's Plaque" adlı yapımla İran'dan Alireza Mahzoon'a verildi.

"En İyi Kurmaca Film" ödülü Hindistan yapımı "Hunger" filmine, "En İyi Senaryo" ödülü "Ifigeneia: No More Tears" başlıklı filmle Yunanistan'dan George Georgakopoulos'a, "En İyi Belgesel Ödülü" ise "Revolution On Canvas" başlıklı filmle Irak'tan Ahmed Abdulhussein Majeed'e verildi.

Uluslararası İpekyolu Jüri Özel Ödülleri'nde de belgesel dalında "Fisherman"adlı yapımla Azerbaycan'dan Yegana Abdulmammadova, Türkiye'den "Seval" adlı filmle Ahmet Keçili, kurmaca dalında da "Yalla" adlı filmle İtalya'dan Carlo D'ursi'ye ödül aldı.

Uluslararası "En İyi Animasyon" ödülüne ise "Human?" adlı filmle İtalya'dan Chiara Feriani ve "Lost" filmiyle Pakistan'dan Arham Mustafa değer görüldü

