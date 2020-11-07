İran'ın da katıldığı "8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"ne rekor başvuru

AA'da yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ödüller için Türkiye'nin yanı sıra İran, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, Afganistan ve Pakistan'dan 3 bin 8 başvuru gerçekleşti.

Etkinliğin "Uluslararası" kategorisindeki ödüllerin sahipleri, Annie G. Pertan, Ela Gürmen, Fethiye Erbay, Gülper Refiğ ve Jale İncekol'dan oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Ödüllerin aralık ayında sahiplerine takdim edilmesi planlanıyor.

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