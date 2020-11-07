8 Kas 2020 02:30
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News Code: 84102182
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İran'ın da katıldığı "8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"ne rekor başvuru

İran'ın da katıldığı "8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"ne rekor başvuru

Tahran, İRNA- Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen "8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"ne, İran'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden ve Türkiye içinden 3 binin üzerinde başvuru yapıldı.

AA'da yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ödüller için Türkiye'nin yanı sıra İran, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, Afganistan ve Pakistan'dan 3 bin 8 başvuru gerçekleşti.

Etkinliğin "Uluslararası" kategorisindeki ödüllerin sahipleri, Annie G. Pertan, Ela Gürmen, Fethiye Erbay, Gülper Refiğ ve Jale İncekol'dan oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Ödüllerin aralık ayında sahiplerine takdim edilmesi planlanıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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