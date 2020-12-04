İran’ın UNESCO Büyükelçisi İranlı bilim insanının terörünün mahkum edilmesini istedi

Celali, UNESCO İcra Kurulunda yaptığı konuşmada, gelişmekte olan ülkelerde bilimsel yapıların bilim insanları tarafından ihtiyaçlara uygun olarak yapıldığını belirterek, bu ülkelerin beyin göçü, beyin çalınması ve en acısı bilim insanlarının terörü olayı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Teröristlerin 6 gün önce İran’ın 5. Bilim insanının katlettiklerini belirten Fahrizade, yıllardan beri gelişmekte olan ülkelerde yüzlerce bilim insanının öldürüldüğünü ve uluslararası camianın buna karşı suskun kaldığını söyledi.

UNESCO’dan bu terör karşısında suskun kalmamasını isteyen Celali, terörün esasen her şeklinin mahkum olduğunu söyledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade, 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hastanede şehit oldu.

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2012