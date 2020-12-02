2 Ara 2020 20:37
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News Code: 84133130
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Azerbaycan Savunma Bakanı Şehit Fahrizade’nin terörü ile ilgili başsağlığı diledi

Azerbaycan Savunma Bakanı Şehit Fahrizade’nin terörü ile ilgili başsağlığı diledi

Bakü, IRNA- Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi ve Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri’yi gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda İranlı bilim insani Şehit Mohsen Fahrizade’nin teröre kurban gitmesinden dolayı başsağlığı diledi.

Hasanov mesajlarında bu hain terörü şiddetle kınayarak, bu acılı olaydan dolayı Hatemi, Bageri ve şehidin ailesine başsağlığı temenni etti.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade,  27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hastanede şehit oldu.

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