Azerbaycan Savunma Bakanı Şehit Fahrizade’nin terörü ile ilgili başsağlığı diledi

Hasanov mesajlarında bu hain terörü şiddetle kınayarak, bu acılı olaydan dolayı Hatemi, Bageri ve şehidin ailesine başsağlığı temenni etti.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade, 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hastanede şehit oldu.

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