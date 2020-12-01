Borrell: İranlı bilim insanının terörü suçtur

Borrell, ‘’ AB’nin geçen 10 yılda Dış Politikası’’ isimli toplantıda yaptığı açıklamada, ‘’ Bu sorunların çözüm yolu değildir. İranlı nükleer bilim insanları öldürerek nükleerleşmesini önleyemeyiz. ‘’ dedi.

Borrell bu elim olayın amirlerine işaret etmeksizin, ‘’ Bazıları Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) canlanmasını istemiyorlar fakat biz ABD’nin KOPE’ten ayrılmasına rağmen bu anlaşmayı canlı tutmaya çalıştık. ‘’ dedi.

Borrell, ABD’nin İran aleyhindeki ambargolarının giderilmesi ile KOEP’in yeniden canlnmasını temenni edeek, İran’ın hala KOEP’e üye olduğunu fakat tüm taahhütlerini yerine getirmesi ve KOEP’in ekonomik meziyetlerinden yararlanması gerektiğini söyledi.

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2012