Bahçeli: Fahrizade cinayeti organize sekilde icra edilmiştir

Bahçeli, partisinin TMBB Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, İranlı bilim insanı Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin, General Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayetlerden birisi olduğunu söyledi.

Bahçeli bu cinayeti lanetlediklerini belirterek, bu hunhar saldırının çok organize şekilde icra edildiğinin ifade etti.

Bahçeli, "Ziyadesiyle kırılgan halde bulunan bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmayı amaçlayan her türlü ahlak ve hukuk dışı arayışı, saldırıyı ve komployu terörizmden ayrı tutmuyor, ayrı görmüyoruz." dedi.

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2012