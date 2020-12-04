ŞİÖ, İranlı bilim insani Fahrizade’nin terörünü kınadı

Bildiride, şehidin ailesi ve İran devletine başsağlığı dileğinde bulunularak, ‘’ ŞİÖ, bölgedeki barışı istikrarsızlaştıran tüm eylemleri ve terörizmin her şeklini mahkum etmektedir. ‘’ ifade dildi.

Bildiride, ‘’ Bu kabil olaylar, uluslararası kurallar ve devletler arası ilişkilere aykırı oluğu gibi, kırılgan bir bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atmaktadır. ‘’ denildi.

Bildiride bu korkakça olayın faillerinin bir an evvel adalet önünde hesap vermeleri temenni edildi.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı. Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade, 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hastanede şehit oldu.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade, 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hastanede şehit oldu.

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