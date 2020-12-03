Ruhani: İranlı bilim insanının terörü İran düşmanlarının aczini göstermektedir

Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Fahrizade’nin siyonistler tarafından şehit edilmesinin insanlık dışı büyük bir cinayet olduğunu belirterek, bu hareketin İran düşmanlarının İranlı bilim insanlarının bilimsel çalışma ve araştırmaları karşısında aczinin göstergesi olduğunu ve bu şehidin intikamının uygun zamanda alınmasının İran devletinin hakkı olduğunu söyledi.

Ruhani, Türk halkı ve hükümetinin bu olay karşısında İran’ın yanında yer alması ve bu terörü mahkum etmesini takdir ederek, ‘’ Bizim için bu terörde kullanılan yöntem ve bunu yapanları kim olduğu açıktır. ‘’ dedi.

Bu aziz bilim insanının son aylarda zamanının büyük bölümünü korona ile mücadele ve korona teşhis kitlerinin yapımına adadığını ifade eden Ruhani, bu terörün insanlık dışı büyük bir cinayet olduğunu söyledi.

Ruhani, ABD seçilmiş başkanının bu ülkenin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) döneceğine dair sözlerine değinerek, ‘’ Biz defalarca karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesini durumunda bizim de taahhütlerimizi yerine getireceğimizi ilan ettik. ‘’ dedi.

Ruhani, İran ve Türkiye arasındaki işbirliğine değinerek, ‘’ İki ülkenin iradesi ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi yönündeydi fakat ABD ambargoları buna engel olmuştu.’’ dedi.

Ruhani, Türkiye ile tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesine vurgu yaparak, iki ülkenin 6. Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi ve Ortak Ekonomik Komisyonları anlaşmalarının uygulanmasına vurgu yaptı.

İki ülkenin uluslararası konularda işbirliğine vurgu yapan Ruhani, ‘’ İslam düşmanlarının sızmasını önlemek ve İslam dünyasında ayrışmanın düzeltilmesi gereklidir ve İran ile Türkiye istişareler ve işbirliği ile İslam dünyasındaki ihtilafları azaltabilirler ve İslam ümmetini vahdete davet edebilirler. ‘’ dedi.

Tüm dünyayı kapsayan korona’ya değinen Ruhani, iki ülkenin ilaç ve tıbbi teçhizat temini ve tecrübelerinin paylaşımına vurgu yaptı.

Erdoğan da Şehit Fahrizade’nin şehit edilmesini şiddetle mahkum ederek, bu terörist saldırının bölgemizin barış ve istikrarını hedef aldığını söyledi.

Bu ciayeti yapaların bir an evvel yakalanıp adalete teslim edilmesini temenni eden Erdoğan, bölgeyi istikrarsızlığa sevk edenlerin palanlarının suya düşmesi temennisinde bulundu.

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2012