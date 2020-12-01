1 Ara 2020 12:03
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News Code: 84130936
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ABD'nin yaptırımları ve yasa dışı eylemleri Viyana Seminerinde kınandı

ABD'nin yaptırımları ve yasa dışı eylemleri Viyana Seminerinde kınandı

Londra, İRNA- Viyana'da düzenlenen 'Korona Çerçevesinde Tek Taraflı Zorba Önlemler' konulu bir diplomatik seminerde konuşan konuşmacılar, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ve yasa dışı eylemlerini kınayarak, özellikle mevcut korona krizi bağlamında ambargoların kaldırılması çağrısında bulundu.

İran, Küba ve Venezuela tarafından düzenlenen ve 38'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde 16 ülkenin büyükelçileri ve daimi temsilcilerinin yanı sıra Tek Taraflı Zorba Eylemler ve Bunların İnsan Hakları Üzerindeki Etkisi Özel Raportörü ve Güney İşbirliği Merkezi Başkanı birer konuşma yaptı.

Seminerin sonunda 19 ülke tarafından ortak bir bildiri yayınlandı.

Seminere İran'ın yanı sıra Rusya, Çin, Güney Afrika, Pakistan, Nikaragua, Küba, Venezuela, Myanmar, Suriye, Namibya, Filistin, Beyaz Rusya, Kuzey Kore, Zimbabve, Bolivya, Burundi, Eritre ve Laos temsilcileri katıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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